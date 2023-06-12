«Не підтоплення, а зневоднення» – у Запорізькій ОВА розповіли про ситуацію з водою в області

У Запорізькій області вода для споживачів наразі є, заявив в ефірі проєкту Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії» голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«У нас не підтоплення, у нас зневоднення – ми розташовані вище Каховської ГЕС. Щодо зневоднення, у нас рівень води дійсно впав, близько 3 метрів. Але за рахунок Дніпровської ГЕС ми ці питання можемо регулювати. Якщо говорити по населених пунктах, то у кожному населеному пункті, який брав з Каховського водосховища питну воду, у нас вода є», – сказав Малашко.

За його словами, якщо говорити про Запоріжжя, то місто бере питну воду і здійснює забір води з верхнього б’єфу, який «у нас в нормі – тобто він наповнений».

«Якщо говорити про нижній б’єф, то це Біленьківська громада. Там може зникнути вода, але ми це вирахували і продовжили забір води ще далі, тобто зробили глибше. Тому, думаю, найближчим часом проблем у нас не буде», – зазначив Малашко.

Раніше Малашко вже казав, що у Запорізькій області постачання питної води проходить у штатному режимі, якість води у межах норми.

Сьогодні Міністерство енергетики повідомило, що Дніпровська ГЕС-1 і Дніпровська ГЕС-2 працюють із обмеженнями через зниження рівня води після руйнування Каховської ГЕС і розливу Каховського водосховища. Усі інші гідроелектростанції Дніпровського каскаду працюють планово. В «Укргідроенерго» зазначили, що через різке зниження рівня води в нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженням, але «холостих скидів» води немає.