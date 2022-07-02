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Російські ракети вранці атакували портову інфраструктуру Миколаєва – ОК «Південь»

На Миколаїв російські війська спрямували 10 ракет типу «Онікс». Фото ілюстративне

Вранці російські ракети атакували портову інфраструктуру Миколаєва, повідомляєв фейсбуці оперативнe командування «Південь».

«Вкотре атаковано об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста, а також зафіксовано влучання у сільськогосподарські угіддя у передмісті», – йдеться у повідомленні.

За даними командування, на Миколаїв російські війська спрямували 10 ракет типу «Онікс», їх випустили з ракетного комплексу «Бастіон» на окупованій Херсонщині.

У свою чергу, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок ранкових ракетних ударів пошкоджені об’єкти промисловості.

«Ракетні удари окупанти почали наносити о 4:30 ранку. В результаті обстрілів постраждали об’єкти промисловості. Проте, як повідомляє Військова комендатура оборони Миколаєва, більшість ракет лягли у передмісті», – написав він у телеграмі.

Жертв та постраждалих немає.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

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