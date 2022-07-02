Російські ракети вранці атакували портову інфраструктуру Миколаєва – ОК «Південь»

Вранці російські ракети атакували портову інфраструктуру Миколаєва, повідомляєв фейсбуці оперативнe командування «Південь».

«Вкотре атаковано об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста, а також зафіксовано влучання у сільськогосподарські угіддя у передмісті», – йдеться у повідомленні.

За даними командування, на Миколаїв російські війська спрямували 10 ракет типу «Онікс», їх випустили з ракетного комплексу «Бастіон» на окупованій Херсонщині.

У свою чергу, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок ранкових ракетних ударів пошкоджені об’єкти промисловості.

«Ракетні удари окупанти почали наносити о 4:30 ранку. В результаті обстрілів постраждали об’єкти промисловості. Проте, як повідомляє Військова комендатура оборони Миколаєва, більшість ракет лягли у передмісті», – написав він у телеграмі.

Жертв та постраждалих немає.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.