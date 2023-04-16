Російські військові обстріляли Запорізьку область, пошкоджено дачні будинки – ОВА

У неділю, 16 квітня, російські військові знову обстрілювали території Запорізької області, йдеться в заяві голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

«Окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Запорізької області Ввечері ворог підступно атакував дачні будинки. Вибиті шибки, потрощені фасади, автівки», – повідомив Малашко.

За даними глави ОВА, в результаті обстрілів армії РФ обійшлось без жертв.

Наразі, за його словами, всі профільні служби працюють на місці прильоту: «ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин РФ».

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.