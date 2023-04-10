Завершено пріоритетне розмінування сільгоспземель в Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій областях – уряд

За тиждень в Україні обстежили понад 12 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, визначених для першочергового розмінування. За даними Міністерства економіки, розміновано 2323 гектари сільгоспземель.

Профільна міністр Юлія Свириденко заявила, що це «непогані темпи».

«Роботи попереду ще дуже багато і маємо докласти зусиль, щоб пришвидшити розмінування території України. Нам потрібна техніка, в першу чергу машини для розмінування. ДСНС в співпраці з МЗС доручено в стислий термін налагодити контакти з іноземними виробниками на предмет закупівлі чи замовлення таких машин. Окрім того, ми шукаємо техніку в країнах, де така техніка використовувалась раніше та є в наявності. Нарешті, активізуємо роботу з українськими виробниками, готовими працювати в цьому напрямку», – зазначила Юлія Свириденко.

Так, повністю обстежено, за планом першочергового розмінування, землі в Черкаській, Дніпропетровській та підконтрольній частині Запорізької області.

За результатами обстеження землі в цих регіонах не потребують розмінування, кажуть в Мінекономіки.

В цілому в дев’яти регіонах України заплановано першочергове обстеження та розмінування в разі потреби 470 тисяч гектар земель сільськогосподарського призначення.

Мова йде про землі, розташовані на підконтрольних територіях. В регіонах, де тривають бойові дії (наприклад, Запорізька область) в перелік земель пріоритетного розмінування увійшли землі, розташовані не ближче 20 кілометрів від лінії активних бойових дій та які не піддаються постійним обстрілам.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.