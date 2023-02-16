Оттава виділить 7,5 млн канадських доларів на розмінування та навчання українських піротехніків

Канада додатково виділить 7,5 мільйона канадських доларів на розмінування та навчання українських піротехніків. Про це, як передає сайт МВС України, йшлося під час зустрічі профільного міністра Ігоря Клименка із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі.

«Аби повернути повноцінне життя на деокуповані території, зокрема сільгоспугіддя, потрібно їх очистити від вибухонебезпечних предметів. Але для цього ще бракує навченого персоналу та відповідної техніки, зокрема важкої і роботизованої», – сказав Клименко.

У МВС кажуть, що почули від канадської сторони, що тема розмінування в Україні залишатиметься у фокусі пріоритетів допомоги Оттави.

«Окремо сторони обговорили можливий подальший розвиток спільних проектів щодо лікування, протезування й реабілітації наших військових та правоохоронців – ветеранів війни», – йдеться в повідомленні.

Днями разом із Мелані Жолі про розмінування територій, де відбувалися бойові дії, розмовляв і президент Володимир Зеленський.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, 174 тисячі квадратних кілометрів території України залишаються потенційно небезпечними через замінування – це третина від загальної площі держави.