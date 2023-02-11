В Україні створять центр гуманітарного розмінування – Шмигаль

В Україні створять центр гуманітарного розмінування, який виконуватиме функції аналітичного осередку, йдеться в повідомленні прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в телеграмі.

«Український центр гуманітарного розмінування покращить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності. А також дасть можливість залучити всі можливі ресурси для проведення розмінування», – зазначив прем’єр-міністр за підсумками сьогоднішньої наради МВС, Міноборони, Мінекономіки та ДСНС.

Шмигаль наголосив, що внаслідок повномасштабної війни Україна стала однією із найбільш забруднених мінами й снарядами країн у світі.

«Гуманітарне розмінування є першим етап у відновленні деокупованих територій, яке дасть можливість почати відбудовувати житла й критичну інфраструктуру», – підсумував прем’єр.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, 174 тисячі квадратних кілометрів території України залишаються потенційно небезпечними через замінування – це третина від загальної площі держави.

Рятувальники особливо просять утриматися від відвідин полів, лісів, лісових масивів та місць, де велись бойові дії. Ці території є потенційно небезпечними.