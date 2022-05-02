2 травня розпочалася евакуація жителів Маріуполя, повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міського голови Петро Андрющенко.

«За нашою інформацією, автобуси вирушили з Маріуполя. За попередньою домовленістю, автобуси підберуть людей у селищі Мангуш і Бердянську. Дозволено також долучатися до колони власним транспортом. Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли по дорозі з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти), сьогодні ввечері або завтра зранку потраплять до Запоріжжя», – сказав Андрющенко.

Він також підтвердив, що вночі російські військові знову обстрілювали завод «Азовсталь».

Вранці обстріли стихли. Андрющенко пов’язує припинення обстрілів саме з евакуацією.

Як повідомила 1 травня віцепрем’єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, гуманітарна операція в Маріуполі триватиме, допоки не буде «досягнуто цілей».

Напередодні з території заводу «Азовсталь» вдалося евакуювати понад сто жінок, дітей та літніх людей.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.