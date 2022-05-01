Верещук: гуманітарна операція в Маріуполі триватиме, допоки не «досягнемо своїх цілей»

Віцепрем’єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомляє, що гуманітарна операція в Маріуполі триватиме, допоки не «досягнемо своїх цілей».



«Як би не складалася воєнна ситуація навколо Маріуполя, ми будемо боротися за кожного нашого воїна та цивільного, які залишаються в місті. Маріупольська гуманітарна операція триватиме, допоки не досягнемо своїх цілей – порятунку життів наших громадян», – написала вона у телеграмі.



Вона зауважила, що багаторазові спроби евакуювати цивільних з Маріуполя протягом останніх тижнів успіху не мали. Проте, за її словами, після зустрічі президента України та генсекретаря ООН було досягнуто домовленості про спільну гуманітарну операцію України разом з ООН та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

Наразі з території заводу «Азовсталь» вдалося евакуювати понад сто жінок, дітей та людей похилого віку.

Міська рада Маріуполя анонсувала ймовірну евакуацію 1 травня мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив про початок евакуації цивільних із «Азовсталі» в Маріуполі, перша група – приблизно 100 людей – вже прямують на підконтрольну уряду України територію, завтра вони будуть у Запоріжжі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.