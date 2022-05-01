Зеленський про евакуацію: «складно», але вдалося врятувати 350 тисяч людей

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що із зони бойових дій вдалося евакуювати 350 тисяч людей.

«Будемо й надалі робити все, щоб евакуювати наших людей з «Азовсталі і Маріуполя в цілому. Організація таких гуманітарних коридорів – це один з елементів переговорного процесу, який триває. Він – дуже складний. Але як би складно не було, вдалося евакуювати 350 тисяч людей із зони бойових дій», – сказав він у своєму відеозверненні.

Він також додав, що 1 травня через гуманітарний коридор, який спрацював вперше з початку широкомасштабного вторгнення, вдалося вивезти з «Азовсталі» 100 людей – жінок і дітей.

Зеленський висловив сподівання, що 2 травня будуть дотримані всі необхідні умови для продовження евакуації людей з Маріуполя.

Міська рада Маріуполя анонсувала ймовірну евакуацію 1 травня мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив про початок евакуації цивільних із «Азовсталі» в Маріуполі, перша група – приблизно 100 людей – вже прямують на підконтрольну уряду України територію, 2 травня вони будуть у Запоріжжі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.