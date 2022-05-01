Евакуацію людей, які перебувають не на заводі «Азовсталь», перенесли на завтра – міськрада

Сьогодні у Маріуполі розпочалася евакуація цивільних людей з «Азовсталі», а евакуацію людей, які перебувають в інших районах міста, перенесли на понеділок, 2 травня, повідомляє міська рада у телеграмі.

«З урахуванням безпеки евакуацію мирного населення Маріуполя, що знаходиться в інших районах міста, перенесено на понеділок (2 травня). Початок о 8:00 біля ТРЦ «Порт Сіті», – йдеться у повідомленні.

Міська рада Маріуполя анонсувала ймовірну евакуацію 1 травня мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив про початок евакуації цивільних із «Азовсталі» в Маріуполі, перша група – приблизно 100 людей – вже прямують на підконтрольну уряду України територію, завтра вони будуть у Запоріжжі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.