Зеленський прокоментував повідомлення про вибухи на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський закликав українців, які живуть на окупованих територіях не наближатися до військових об’єктів російської армії, розташованих там, зважаючи на повідомлення про вибухи.

«Щодня й щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово зайнята окупантами», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 16 серпня.

«Причини вибухів на окупованій території можуть бути різні, «дуже різні, зокрема, цитую визначення самих окупантів, «головотяпство». Але сенс у них усіх один: знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя наших людей. Що менше буде в окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі. І черга цими днями на виїзд із Криму в Росію через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них», – додав голова держави.

Він подякував всім українцям, які допомагають Збройним силам, розвідці, спецслужбам «послаблювати армію окупантів».

«Щоб ми вигнали окупантів з України, щодня Росії має ставати дедалі складніше воювати – це наше військово-політичне завдання номер один», – сказав президент.

Вранці 16 серпня сталися вибухи у Джанкойському районі окупованого Криму. Повідомляли про вибухи на складах боєприпасів, трансформаторній підстанції та пошкодження залізниці. Російська влада заявила, що з району села Майське в Джанкойському районі евакуювали понад три тисячі жителів.

Міністерство оборони Росії заявило, що причиною вибуху на військовому складі була «диверсія». При цьому в російському міністерстві не уточнили, хто стоїть за організацією диверсії, і чи є підозрювані.

Крім того, місцеві жителі повідомили про можливий вибух на території військового містечка у Гвардійському під Сімферополем.

Інформація про сьогоднішні вибухи надійшла через тиждень після вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму. Командування Повітряних сил Збройних сил України заявляло, що у Новофедорівці було знищено дев’ять російських літаків.

Про вибухи нещодавно повідомляли і з інших окупованих території, зокрема, Лисичанська на Луганщині, Мелітополя в Запорізькій області, Маріуполі на Донеччині.