Російські ракети влучили по військовому аеродрому на Житомирщині – ЗСУ

Російські війська вдень 16 серпня завдали ракетного удару по військовому аеродрому на Житомирщині з території Білорусі, повідомило Повітряне командування «Центр».

«Сьогодні вдень 16 серпня, рашисти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно, з винищувачів-бомбардувальників Су-34», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок влучання пошкоджена злітно-посадкова смуга і кілька одиниць автомобільної техніки, повідомили у командуванні.

За даними військових, особовий склад перебував в укритті, тому не постраждав.

Раніше про ракетний удар по Житомирщині повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Він заявив, що ніхто не постраждав, але подробиць не наводив.

Напередодні в Генштабі ЗСУ попередили, що зберігається загроза завдання ракетних й авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі, де тривають заходи перевірки бойової готовності місцевих збройних сил, які продовжаться орієнтовно до 20 серпня.