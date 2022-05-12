Через обстріл армією РФ евакуаційної колони з Херсонщини постраждали жінка і дитина – Вілкул

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що через обстріл російськими військовими евакуаційної колони з Херсонщини постраждали жінка і дитина.

«Надвечір стався ще один кричущий випадок нелюдяності орків. З артилерії було обстріляно мирну колону біженців, які виїжджали з Херсонської області, з боку Берислава. Орки їх зібрали вранці, тримали близько тисячі машин під палючим сонцем і почали випускати лише після обіду партіями по 200 машин, щоб прикрити пересування власної військової техніки. О 16:00 по мирній колоні, яка була вже на нашій підконтрольній території, в районі Білої Криниці, орки завдали підлого удару. Від розриву снарядів постраждали мирні люди, зокрема дитина 2011 року народження. Разом з жінкою 1954 року народження вона зазнала осколкових поранень. Їм надано всю необхідну допомогу. Жінка перебуває в одній із лікарень Кривого Рогу», – написав Вілкул у Telegram.

Українська влада щодня намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​