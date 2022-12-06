Армія РФ замінувала окуповану Нову Каховку – міський голова

Території Новокаховської громади, що на лівобережній Херсонщині, заміновані, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» міський голова Володимир Коваленко.



«Лівий берег Дніпра і територія міста заміновані. Знаю, що в населених пунктах, які від берега в глибині в бік Криму і які належать до Новокаховської громади, там, на перехрестях вулиць, стоять відповідні установки, які час від часу останніми часом стріляють в бік населених пунктів на правому березі (Дніпра – ред.) в бік звільненої території Херсонщини», – сказав він.



За даними Коваленка, більшість людей із міста виїхали, а ті, хто залишаються, намагаються уникати контактів з окупаційними силами. Він наголосив, що російських військових на території Нової Каховки зараз значно менше, ніж до деокупації правобережної частини Херсонщини.



«Росіяни стали у плані контакту з людьми менш активними. Вони стали більш активними у плані вивезення (майна – ред.) та крадіжок. Це вивезення обладнання з медичних закладів, навчальних закладів. З приватних торговельних точок, включаючи морозильні камери, холодильники. Здебільшого звертають увагу на це», – розповів мер Нової Каховки.



З огляду на бойові дії та окупацію міста російськими військами редакція не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.\

Раніше про мінування російськими військами різноманітних об'єктів на правобережжі Херсонщини повідомляла українська влада. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомляв, що в деокупованій Херсонській області – високий рівень замінованості доріг, об’єктів, зокрема житлових будинків.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.