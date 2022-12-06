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Армія РФ замінувала окуповану Нову Каховку – міський голова

Проте, за даними Володимира Коваленка, російських військових на території Нової Каховки зараз значно менше, ніж до деокупації правобережної частини Херсонщини

Території Новокаховської громади, що на лівобережній Херсонщині, заміновані, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» міський голова Володимир Коваленко.

«Лівий берег Дніпра і територія міста заміновані. Знаю, що в населених пунктах, які від берега в глибині в бік Криму і які належать до Новокаховської громади, там, на перехрестях вулиць, стоять відповідні установки, які час від часу останніми часом стріляють в бік населених пунктів на правому березі (Дніпра – ред.) в бік звільненої території Херсонщини», – сказав він.

За даними Коваленка, більшість людей із міста виїхали, а ті, хто залишаються, намагаються уникати контактів з окупаційними силами. Він наголосив, що російських військових на території Нової Каховки зараз значно менше, ніж до деокупації правобережної частини Херсонщини.

«Росіяни стали у плані контакту з людьми менш активними. Вони стали більш активними у плані вивезення (майна – ред.) та крадіжок. Це вивезення обладнання з медичних закладів, навчальних закладів. З приватних торговельних точок, включаючи морозильні камери, холодильники. Здебільшого звертають увагу на це», – розповів мер Нової Каховки.

З огляду на бойові дії та окупацію міста російськими військами редакція не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.\

Раніше про мінування російськими військами різноманітних об'єктів на правобережжі Херсонщини повідомляла українська влада. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомляв, що в деокупованій Херсонській області – високий рівень замінованості доріг, об’єктів, зокрема житлових будинків.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.

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