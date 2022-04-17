Псевдокерівнику окупованої Нової Каховки повідомлено про підозру – ОГП

Офіс генпрокурора заявив, що повідомлено про підозру мешканцю міста Києва, псевдокерівнику окупованої Нової Каховки, у колабораційній діяльності.

«За даними слідства, підозрюваний в умовах воєнного стану 2 квітня 2022 прийняв пропозицію співпраці від представників збройних сил РФ. Він був проголошений керівником тимчасово-цивільної адміністрації м. Нова Каховка Херсонської області. У подальшому чоловік неодноразово публічно закликав жителів населеного пункту до співпраці зі збройними силами держави-агресора. У своїх соціальних мережах він зазначив про необхідність налагодження зв’язків з державою-агресором та публічно заперечував необхідність надання місцевому населенню гуманітарної допомоги від української влади», – йдеться в повідомленні.

Хоча у відомстві не вказують прізвища підозрюваного, із відкритих джерел відомо, що йдеться про Володимира Леонтьєва. Саме чоловік з таким прізвищем фігурує у сюжетах на російському телебаченні.

Нині низка міст в сіл на півдні України тимчасово опинилися під окупацією військ РФ. Напередодні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українська влада не забуває про них і обов’язково звільнить.