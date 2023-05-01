Черговий обстріл Херсона: один цивільний поранений, в ОГП почали розслідування

Російські військові ввечері 1 травня вкотре обстріляли Херсон, внаслідок чого поранена щонайменше одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Через обстріли горять приватні будинки, на місці працюють вогнеборці. Відомо про одного потерпілого – 30-річний чоловік отримав поранення руки, його шпиталізували», – написав Прокудін у телеграмі.

В Офісі генерального прокурора повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

«За даними слідства, ввечері 1 травня 2023 року армія Росії здійснила чергову атаку по житлових кварталах міста Херсона та села Кізомис. Наразі відомо про одного пораненого цивільного в місті, його госпіталізовано. Кількість постраждалих уточнюється. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що, за попередніми даними, загарбники обстріляли Херсон зі ствольної артилерії, а Кізомис атакували керованими авіабомбами.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсону та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.