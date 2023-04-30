Із села Кізомис на Херсонщині евакуювали всіх дітей – ОВА

У неділю, 30 квітня, з села Кізомис на Херсонщині евакуювали всіх дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Спільними зусиллями Херсонської ОВА, поліцейських та волонтерів БФ «Добра справа» доставили в безпечне місце останні дві родини з дітьми. Багато батьків довелось вмовляти не наражати своїх дітей на небезпеку та не залишатися на лінію вогню», – розповів глава ОВА.

За його словами, родини отримали безкоштовне тимчасове житло та харчування, а головне нині вже перебувають у в безпеці.

Він також повідомив, що «росіяни щоденно накривають Кізомис вогнем, сьогодні знову постраждали житлові будинки».

«Евакуація рятує життя! Якщо ви мешкаєте у населених пунктах, які постійно атакує ворог, не ризикуйте, – зробіть вибір на користь безпеки та евакуації!», – наголосив Прокудін.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсону та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.