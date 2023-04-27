Російські війська обстріляли Херсон, один чоловік загинув – ОВА

Російські війська обстріляли житловий квартал Херсона, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 27 квітня.

«Через ворожу атаку пошкоджено декілька квартир херсонців. На жаль, травми несумісні з життям отримав 42-річний чоловік», – заявив він.

Крім того, обстрілу зазнало село Кізомис Білозерської громади – за даними Прокудіна, російські військові скинули на нього п’ять керованих авіабомб. Інформацію про постраждалих уточнюють.

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Напередодні Херсонська область зазнала 65 російських обстрілів, внаслідок них одна людина загинула, ще троє були поранені.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.