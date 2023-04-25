Цивільним на Херсонщині заборонили користуватися човнами та іншими плавзасобами – ОВА

На Херсонщині заборонено вихід і перебування суден та інших плавзасобів на водних обʼєктах, повідомила обласна військова адміністрація у Telegram.

Повідомляється, що рішення ухвалили для гарантування безпеки судноплавства та громадян, мінімізації ризиків диверсій і терористичних загроз у внутрішніх водах України.



«Заборона поширюється на всі види плавзасобів – спортивні судна, рибацькі, розважальні тощо. Виняток – судна Сил оборони України та фахівців, котрі здійснюють охорону водних біоресурсів», – йдеться в повідомленні.



Обмеження діятиме до скасування воєнного стану або окремого розпорядження.

Раніше повідомлялося про факти, коли російські військові обстрілювали чи кидали гранати у човни з цивільними. Це відбувалося, коли люди, зокрема, пливли до Херсона з дач, що на лівому березі Дніпра.