Військові повідомили про збиття на Херсонщині шести ударних безпілотників РФ

Шість безпілотних літальних апаратів російських військ буди збиті у середу в небі над Херсонською областю, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Військовослужбовці мобільних вогневих груп повітряного командування «Південь» знищили шість ворожих безпілотних літальних апаратів: 5 ударних БПЛА «Ланцет» і 1 – БПЛА «Мерлін-ВР», – ідеться в повідомленні.

Раніше в повітряному командуванні «Південь» повідомляли про знищення тільки одного БПЛА «Мерлін» у Херсонській області.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсону та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.