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У Чорному морі з’явився ще один російський ракетоносій – українські ВМС

Ілюстраційне фото. Навантаження ракет «Калібр» на підводний човен у Південній бухті, червень 2022 року

Росія збільшила кількість своїх ракетоносіїв у Чорному морі, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України вранці 27 квітня.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет», – повідомляє командування.

У Азовському морі зафіксували один російський корабель, у Середземному – до чотирьох, з них один носій «Калібрів».

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Також загалом 36 російських суден пройшли прохід Керч-Єнікальською протокою.

Напередодні ВМС повідомляли про два російських ракетоносії в Чорному морі.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу 18 квітня заявила, що в російських військових залишилося «критично мало» «Калібрів», тому їх використання малоймовірне.

Російські війська вдарили по Миколаєву ракетами «Калібр» вночі проти 27 квітня, щонайменше одна людина загинула.

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