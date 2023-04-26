У Повітряних силах повідомили, чи застосовують Patriot проти ракет С-300

Завданням систем протиповітряної оборони Patriot, які Україна отримала від союзників, є насамперед ураження балістичних ракет, і використовувати їх проти ракет С-300 зазвичай не є раціональним рішенням, заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Завдання Patriot найперше все ж таки проти балістики (уражати балістичні ракети – ред.) зберігати прикриття наших стратегічних об’єктів у державі, об’єкти критичної інфраструктури, а особливо атомні електростанції, куди противник уже бив. Не по самих станціях, а по підстанціях, які їх живлять. Це надзвичайно важливо, і треба дати чіткий сигнал нашим європейським партнерам, що тут безпека не лише України, а і Європи. Тому що підстанції уже не раз були атаковані [військами РФ]. Якщо вони перестануть функціонувати, то є серйозна загроза для самих енергоблоків», – сказав Ігнат.

Тому, за його словами, комплекс Patriot потрібно використовувати раціонально.

«Якщо буде необхідність, буде серйозна загроза і буде можливість, так, безумовно, буде прийнято рішення про збиття і 300-х ракет. Але, зрештою, ви правильно кажете – це не є раціональне рішення на сьогоднішній день», – наголосив він.

Речник командування Повітряних сил зауважив, що ракети С-300 краще знищувати на землі, звідки їх запускають.

«Тому що зона ураження С-300 – до 150 км по балістичній траєкторії, це максимальна величина: вони будуть дуже неточно бити з такої відстані. Тому з близько 100 км – від 50 до 100 км, – звідки ведеться бойова робота 300-ками, думаю, їх можна діставати іншими засобами. І це буде значно ефективніше, ніж застосування саме Patriot», – сказав він.

23 квітня у ЗСУ повідомили, що один дивізіон системи Patriot вже заступив на бойове чергування в Україні.

У Міноборони 19 квітня уточнили, що до України прибули системи протиповітряної оборони Patriot від США, Нідерландів і Німеччини.

Росія регулярно атакує українські міста переробленими для наземного використання ракетами С-300. У Повітряних силах заявляли, що ще кілька місяців тому Росія мала шість-сім тисяч ракет С-300.

Читайте також: У Повітряних силах ЗСУ розповіли, як F-16 можуть допомогти протидіяти російським атакам С-300