Шестеро цивільних загинули минулої доби через російські обстріли в трьох областях – ОВА

Російські війська минулої доби продовжували обстріли українських населених пунктів, зокрема, в Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Харківській областях. За даними обласних військових адміністрації, внаслідок цих обстрілів 26 квітня загинули і були поранені цивільні жителі, а також зазнала пошкоджень інфраструктура.

Зокрема, за даними голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, через обстріли Росії в Оріхові загинули двоє чоловіків 1976 і 1979 років народження.

Загалом на Запоріжжі, за його словами, протягом 26 квітня зафіксували 83 удари, зафіксовано 26 нових руйнувань.

Троє людей загинули, четверо були поранені на Донеччині за минулу добу. Як повідомив голова ОВА Павло Кириленко, російські війська обстрілювали, зокрема, Дружківку, Пречистівку, Новоукраїнку, Веселий Гай, Мар’їнку, Красногорівку, Авдіївку, Костянтинівку.

Одна людина загинула і троє – були поранені минулої доби на Херсонщині, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. За його словами, в області зафіксували 65 російських обстрілів, зокрема Херсон загарбники обстріляли 10 разів.

Обстріли минулої доби зафіксували і на Харківщині. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, постраждалих тут немає, проте пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки, господарчі споруди, крамниця, будівлі підприємства з виробництва олії і пожежно-рятувальної частини.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.