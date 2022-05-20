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Над вокзалом Херсона підняли прапор України – «Укрзалізниця» показала відео

Національна компанія оприлюднила відео, за повідомленням, зняте в Херсоні під час окупації

Невідомі підняли український прапор над вокзалом у окупованому Херсоні, повідомила національна компанія «Укрзалізниця» 20 травня.

За повідомленням, стяг вивісили українські партизани.

«Національний прапор на вокзалі Херсона! Український партизанський рух не спить навіть у тимчасово окупованих містах: над залізничним вокзалом Херсона замайорів український стяг. Бо Херсон – це Україна, так було, є і буде!» – прокоментував перевізник.

Наразі немає можливості незалежно перевірити, коли було зняте відео.

Херсон, як і більшість Херсонської області, був окупований російськими військами на початку березня.

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