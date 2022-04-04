Бердянськ: окупанти вивісили російський триколор на міськраді

В окупованому російськими військами Бердянську над міською радою вивісили російський прапор замість українського, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».



У місті українських прапорів вже майже не залишилося на адмінбудівлях. Разом із цим, як повідомили місцеві жителі, в магазинах з’являються продукти, які з російською окупацію стали дифіцитом. Зокрема, вже в продажу є дріжджі, солодощі, туалетний папір і пральний порошок.

Масштабна війна Росії проти України триває із 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації».

Бердянськ був одним із перших українських міст, яке зайняли окупанти, після нового вторгнення в Україну. Місцеві жителі ще тривалий час проводили в місті проукраїнськи мітинги, які згодом почали зі стріляниною розганяти російські військові. У місті почалася нестача продуктів, готівки, палива, ліків. Окупаційні сили переслідують місцевих активістів, політиків, журналістів.

21 березня українські правоохоронці отримали інформацію про те, що у мережі інтернет опубліковане відео з особою, яка представляється як Сауленко Олександр Федорович. Чоловік повідомляв, що «бере на себе повноваження» з управління містом через начебто «повне самоусунення чинної влади і небажання співпрацювати з військово-цивільною адміністрацією».

Самопроголошеному «меру» висунули підозру у колабораціонізмі, повідомили в Офісі генпрокурора України.