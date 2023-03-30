Директор «Асканії-Нова» розповів про ситуацію в захопленому окупантами заповіднику

Російські окупаційні сили взяли під контроль біосферний заповідник імені Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України «Асканія-Нова», розташований на окупованій частині Херсонської області. Цю інформацію проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» підтвердило керівництво заповідника.

«20 березня фактично відбулося встановлення контролю окупаційної адміністрації над установою. Ще з 7 березня, судячи з відкритих джерел інформації, в реєстрі юридичних осіб РФ з’явилася нова установа – Государственное автономное учреждение «Биосферный заповедник Аскания Нова». Без імені. Зареєстрував його громадянин РФ Мєщєряков Дмитро Вікторович. З’явився він в Асканії без офіційних представлень, з’явився разом з візитом колаборанта Сальдо (Володимир Сальдо призначений Кремлем керувати захопленою частиною Херсонщини – ред.) і представника офісу президента РФ Сергія Кірієнка. Я думаю, мабуть, поява в Асканії Нова Мєщєрякова пов’язана саме з цим візитом», – повідомив директор біосферного заповідника «Асканія-Нова» Віктор Шаповал.

За його словами, техперсонал перебуває на робочому місці, тому що є потреба доглядати за тваринами.

«Техперсонал змушений виконувати свої функціональні обов’язки. Фактично установа рухається ще за інерцією. Ми прораховували всі варіанти та резерви кормів створювали. Тому, що це критичний ресурс і без цього в «Асканії-Нова» сталося б катастрофа. Так що персонал має доступ в принципі до робочих місць. Ті, які виконують свої функціональні обов’язки, продовжують забезпечувати утримання і догляд за колекціями», – сказав Шаповал.

Однак є працівники, які відмовилися надалі працювати у заповіднику, зазначив директор.

«Частина співробітників відмовляється від співпраці просто з ідеологічного несприйняття і змушена залишати установу», – сказав Шаповал.

Ситуацію, що виникла в заповіднику він називає «критичною» та «катастрофою».

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«От оце зараз критична ситуація. Виникають різні нюанси й ситуації – пожежі, заїзди, спорудження фортифікацій, розташування військової техніки. Але загалом зараз найбільш проблематична ситуація саме з колекцією копитних, які становлять національне надбання», – зауважив директор.

Шаповал припускає, що окупаційна влада може почати вивозити тварин із заповідника.

«Це катастрофа, от у загальних рисах це катастрофа. Ця колекція, вона неоціненна. Вона не має отакого прямого матеріального виміру. Її цінність має світовий масштаб, і вона не може бути розкладена до суми її компонентів. Тобто у нас є реалізаційні ціни. Для орієнтира, наприклад, вартість зебри складає близько 130 тисяч гривень 1 особа, а їх понад 30 особин ми зараз маємо – зебр. Тут не треба бути експертом, аналітиком, щоб зрозуміти, що для окупаційних структур вони представлятимуть найбільший інтерес», – впевнений Шаповал.

Російські окупаційні сили взяли під контроль біосферний заповідник імені Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України «Асканія-Нова». Про це 24 березня на сторінці у фейсбуці повідомили його працівники. За їхніми словами, 20 березня до заповідника приїхали так званий «виконувач обов’язків губернатора» окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, перший заступник керівника Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко та призначений окупаційною владою так званий директор заповідника Дмитро Мєщєряков.