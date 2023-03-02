Окупанти повністю закрили на в’їзд і виїзд Нову Каховку – депутат Хлань

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань стверджує, що окупанти «закрили» місто Нова Каховка на лівому березі області. За його словами, російські військові погрожують зробити те саме з іншими окупованими населеними пунктами. Про це депутат сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«На в’їзд і на виїзд закрите місто Нова Каховка, і там залишилося дуже мало людей. Відповідно, лякають такими самими діями й інші міста, лякають і Каховку, і Таврійськ, відповідно, Олешки і Голу Пристань. Але поки що це на стадії залякування. Людей намагаються примусово депортувати, здебільшого йде депортація до Росії», – розповів депутат.

Він зазначив, що кількість російських військових у регіоні не зменшилася. Вони посилюють тиск на місцеве населення. Разом із цим, за даними Хланя, російські окупаційні сили виїжджають із деяких міст, втім, це явище не масового характеру. Переїжджають на Арабатську стрілку в Генічеську.

«На Арабатській стрілці в Генічеську спостерігається збільшення кількості колаборантів із різних регіонів окупованої Херсонщини», – стверджує депутат.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

На початку лютого міський голова Володимир Коваленко розповів «Новинам Приазовʼя», що російські сили обмежили майже всі види соціальних послуг у Новій Каховці, на окупованій лівобережній Херсонщині, і що кількість населення в місті зменшилася в кілька разів.

17 грудня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські сили здійснюють передислокацію окремих підрозділів і відводять частину своїх військ з Каховки й Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози.

Нова Каховка – місто в Херсонській області на лівому березі Дніпра.