Влада України хоче залучити порт Миколаєва до угоди з експорту зерна 

Заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков зазначив, що порт Миколаєва є важливим транспортним хабом, до повномасштабної війни він забезпечував експорт близько 25% аграрної продукції. Про це він сказав в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Це дуже важливий транспортний агрохаб, без роботи якого теж буде достатньо складно забезпечити ритмічне відвантаження агропродукції. Тому, реагуючи на цей попит аграрнику, ми розглядаємо можливість ініціювати перед ООН та Туреччиною додання Миколаєва до цієї ініціативи. На наш погляд, це можливо не менш ніж через місяць після того, як вже буде системно працювати коридор з портів Одеського регіону та безумовно це напряму залежить від військової обстановки в регіоні», – сказав Васьков.

Він нагадав, що з 24 лютого 2022 року в Україні 80% експортних та імпортних потужностей для перевезення морським шляхом не працюють через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

22 липня, представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

Перше судно з українським продовольством 1 серпня вийшло з Одеського порту. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне попрямувало до порту Тріполі у Лівані. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено гарантами – ООН та Туреччиною. На борту судна перебуває 26 тис тон української кукурудзи. В уряді кажуть, що в портах «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» чекають на свою чергу ще 16 суден. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.