В окупованому Херсоні немає бензину, проблеми з ліками і продуктами – Лугова

В окупованому Херсоні працюють всього три аптеки, в яких – дефіцит ліків, спостерігається нестача продуктів та палива на АЗС, повідомила проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

«Ситуація у Херсоні загрозлива для людей у плані забезпечення харчовими продуктами, в плані забезпечення медикаментами. У місті працює невелика кількість торговельних точок, де люди можуть придбати саме продукти. Це ж стосується і медикаментозного забезпечення нашого міста Херсона. Працює у місті всього три аптеки і обмаль ліків», – розповіла очільниця.

«Що стосується пального, теж ситуація загрозлива, його на заправних станціях у місті Херсоні нема. Була лише решта невеликої кількості дизельного пального. Тобто у цих усіх напрямках наші херсонці дуже страждають», – додала Лугова.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Сьогодні з’явилися повідомлення про зняття прапора РФ з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні.

Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути «прояв провокації» російських сил «для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що входження до них безпечне».