У РФ немає сил для наступу на півдні – полковник Чорний

Росія не має сил для наступу на півдні, заявив полковник Вадим Чорний, заступник командира 63-ої механізованої бригади ЗСУ, який весь час перебуває на передовій на півдні України.

«Окупант на цьому напрямку проводить стримуючі дії, всіма способами відволікаючи від того, що відбувається на сході, щоб ми не могли перекинути більше сил і резервів. Тож ситуація така, на рівні вогню артилерії. Тобто йде контрбатарейна боротьба. Те, що ми бачимо: сил для проведення якоїсь контрнаступальної операції або локальних атакуючих дій на цьому напрямку немає у противника. Тому найближчим часом очікувати, що буде продовжено наступ на Миколаїв, сказати не можна», – заявив Вадим Чорний у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Дмитро Марченко, генерал-майор ЗСУ, який із перших днів керував обороною Миколаєва, також заявив, що новий наступ РФ на Миколаїв можливий лише теоретично, і навряд чи був би успішним.

9 червня в інтерв’ю агентству Reuters голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що ризик того, що Росія здійснить новий наступ на Миколаїв і Запоріжжя, залишається.

«У найближчі місяці, я думаю, у них є якісь можливості для нападу на Запоріжжя і Миколаїв. Але поки що ми не бачимо перегрупування, великих армій для нападу», – сказав Кім.

За його словами, хоча все відбувається дуже повільно, «ситуація може розвиватися дуже швидко».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич наступного дня заявив, що російські війська з артилерії обстрілюють райони міста, які наближені до Херсонщини, і перебувати в Миколаєві небезпечно.