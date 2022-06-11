«Взяти Миколаїв – це утопія». Що ускладнює контрнаступ ЗСУ?

На цьому напрямку українські військові перейшли у контрнаступ, повідомляє Генштабу ЗСУ. Це завдання ускладнюється тим, що окупаційні війська добре окопалися на Херсонщині.

Якби українська армія мала достатньо озброєння, артилерії, ППО, підтримку з повітря, то військові розігналися б так, що армія РФ вже б зупинилась за Керченським мостом, так вважає Дмитро Марченко, генерал-майор ЗСУ. Він з перших днів керував обороною Миколаєва.

Дмитро Євчин з'їздив на Миколаївщину, відвідав героїчну Баштанку, яка повертається до мирного життя. Саме бої у Баштанці стали ключовими і переломними в тому, що російські війська не змогли взяти в кільце Миколаїв у березні. Баштанка зараз головний хаб з гуманітарної допомоги для тих, кому вдалося вирватися з окупованих територій.