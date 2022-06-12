Генерал Марченко: для РФ спробувати взяти Миколаїв – «це йти в один бік»

Новий наступ на Миколаїв можливий лише теоретично, і навряд чи був би успішним, заявив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Дмитро Марченко, генерал-майор ЗСУ, який із перших днів керував обороною Миколаєва.

«Щоб взяти Миколаїв…, їм треба зняти з усіх напрямків усі свої війська, просто створити якийсь великий резерв і цим великим резервом спробувати прорватися. Але я вам скажу, якщо вони навіть це робитимуть їм це буде важко, це не один день боїв… Практично – це утопія. Так. Будь-який командир з того боку розуміє, що якщо вони тоді з коліс не змогли це зробити, то зараз, коли там позиційна оборона, коли там пристріляна кожна ділянка, коли там все заміновано, ну – це йти в один бік», – сказав Марченко.

9 червня в інтерв’ю агентству Reuters голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що ризик того, що Росія здійснить новий наступ на Миколаїв і Запоріжжя, залишається.

«У найближчі місяці, я думаю, у них є якісь можливості для нападу на Запоріжжя і Миколаїв. Але поки що ми не бачимо перегрупування, великих армій для нападу», – сказав Кім.

За його словами, хоча все відбувається дуже повільно, «ситуація може розвиватися дуже швидко».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич наступного дня заявив, що російські війська з артилерії обстрілюють райони міста, які наближені до Херсонщини, і перебувати в Миколаєві небезпечно.