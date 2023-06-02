Війська РФ повторно атакували авіабомбами Одрадокамʼянку – Херсонська ОВА

Російські війська повторно атакували авіабомбами Одрадокамʼянку на Херсонщині, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.



«Ворожа авіація знову атакувала Одрадокамʼянку Тягинської громади. Через влучання авіабомби в мирному населеному пункті пошкоджено приміщення пошти, сільського клубу, амбулаторії, адмінбудівлю, а також памʼятник», – йдеться у повідомленні.

Люди не постраждали.

1 червня російські війська скинули на село Одрадокамʼянка авіабомбу, була зруйнована музична школа.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.