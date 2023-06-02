Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Війська РФ повторно атакували авіабомбами Одрадокамʼянку – Херсонська ОВА

Через російську атаку пошкоджені приміщення пошти, сільського клубу, амбулаторії, адмінбудівлю, а також памʼятник. Фото ілюстративне

Російські війська повторно атакували авіабомбами Одрадокамʼянку на Херсонщині, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

«Ворожа авіація знову атакувала Одрадокамʼянку Тягинської громади. Через влучання авіабомби в мирному населеному пункті пошкоджено приміщення пошти, сільського клубу, амбулаторії, адмінбудівлю, а також памʼятник», – йдеться у повідомленні.

Люди не постраждали.

1 червня російські війська скинули на село Одрадокамʼянка авіабомбу, була зруйнована музична школа.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG