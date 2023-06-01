Війська РФ авіабомбами атакували село на Херсонщині – ОВА

Російські війська авіабомбами атакували село Одрадокамʼянка на Херсонщині, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

«Росія продовжує «вітати» наших дітей. Вчергове під вогнем сьогодні Бериславський район. Окупанти скинули авіабомби на село Одрадокамʼянка Тягинської громади. Зруйновано музичну школу», – йдеться у повідомленні.

Люди не постраждали.

Раніше місцева влада повідомила, що російська авіація 1 червня атакувала хлібзавод у Бериславі Херсонської області, поранені троє людей.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.