Людей, які намагалися евакуюватися, на Херсонщині окупанти обстріляли з мінометів – Гуменюк

На Херсонщині людей, які намагалися евакуюватися, напередодні окупанти обстріляли з мінометів, повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони «Півдня» Наталя Гуменюк.



«Мікроавтобус обстріляли з мінометів. Саме тому такі суттєві ураження у людей, важкі травми. Дві людини загинули на місці, ще одна дорогою до лікарні», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.



За її словами, таким чином російські окупаційні сили намагаються завадити евакуації.



«Вони вже на початку квітня перекрили абсолютно всі виїзди з окупованої Херсонщини для того, щоб утримати електорат, для проведення референдуму, для якого не можуть зібрати ані сили, ані засоби. Тому неможливість евакуюватися змушує людей шукати способи виїхати якимось прихованим чином. Ці люди намагалися виїхати», – додала вона.

Напередодні в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що біля села Долгового російські війська обстріляли цивільний мікроавтобус. Загинули три, поранені п’ять мирних жителів. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надано допомогу.

Ці люди намагалися евакуюватися з селища Старосілля на Херсонщині. Про обстріл евакуаційного транспорту стало відомо пізно ввечері 1 серпня.

Про обстріл евакуаційного транспорту російськими силами повідомляється вже не вперше, зокрема такі випадки були зафіксовані на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі.