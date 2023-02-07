«Грабували, худобу розстрілювали, корів тягали БТРом по селу»: жителі Благодатного про російську окупацію

Село Благодатне на Херсонщині Збройні сили України звільнили 11 листопада минулого року. За період російської окупації воно неодноразово зазнавало обстрілів. Жителі Благодатного розповіли кореспонденту проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що 10 місяців жили без світла, а російські військові грабували будинки селян, які на час окупації вирішили покинути рідний дім.

«Виносили з будинків все, що треба і не треба»

Перше про що згадують про час окупації жителі Благодатного – це пограбування, які там відбувалися.

«Грабували, ходили по будинках, виносили все, що їм треба і не треба було», – згадують місцеві жителі Людмила та Олексій, яких зустріли на вулиці.



За словами селян, переважно окупанти забирали майно з будинків, господарі яких виїхали.



Один автомат наставив на мене

«До сусіда прийшли були, я не бачив як вони зайшли, а собаки почали гавкати. Я крутив запчастини свої, бо треба було по хазяйству дещо робити. Зайшов в будинок (сусіда – ред.) і бачу, що кухня відкрита, я туди, а звідти виходить два (російських військових – ред.). Один з кухні, а двоє з хати й отож так ззаду до них стою спиною, один автомат наставив на мене, а я кажу: «Хлопці, я просто наглядаю за цим будинком», – згадав Олексій.

З кожними їхніми відвідуваннями, в будинку все більше безлад був

По вже пограбованих будинках, каже чоловік, окупанти ходили не один раз.

«З кожними їхніми відвідуваннями, в будинку все більше безлад був. Жіночу білизну і ту перевертали по рази 2-3, що там можна було шукати, незрозуміло».



Жителька Людмила розповіла, що люди намагалися зберегти свою худобу, але не всім це вдавалося.

Взяли за роги її, натягнули два канати та тягнули цю корову по селу БТРом

«Худобу, яка по вулицях ходила, вони її просто розстрілювали. Тут навіть по вулиці тягли ту бідну корову – взяли за роги її, натягнули два канати та тягнули цю корову по селу БТРом. Ми просто своїх корів не могли покинути. У нас було 11 голів на той час»



Свідчення про пограбування будинків окупантами підтверджує інший мешканець Анатолій, який назвав себе членом виконавчого комітету села Благодатне: «В першу чергу розграбували магазин, а потім по людях почали ходити. Витягали, що хотіли – одяг, меблі, каструлі, тарілки – все, що могли і що їм потрібно було. Тягли все собі на позиції».

«Ховали генератори»

Спочатку російські військові людей не сильно чіпали, але згодом почалися щільні обстріли й селяни почали виїжджати з Благодатного, розповідають ті, що залишилися і пережили окупацію.

Почали виїжджати й залишилося тут із 600 людей, тільки 170

«Панічно, масово, почали виїжджати й залишилося тут із 600 людей, тільки 170. Вони (окупанти – ред.) на початку просто шукали коригувальників. Ну в один момент вони стали тут з танком. Ввечері заскочили, людей до стінки прижали, нас обшукали. Документи не чіпали, мобілки забирали усі», – розповів Анатолій.

За його словами, двох чоловіків з села окупанти забрали й про їхню долю досі нічого невідомо. Ті, хто залишалися в Благодатному, постійно чули від російських військових: «Чому не виїжджаєте?».



«Чому я не виїхав? Я відправив свого племінника глухонімого і свою жінку. Вони поїхали на інший берег – в Каланчак. Бо мій племінник він не орієнтувався, звідкіля прильоти. Я сказав, що залишусь, треба стерегти свій будинок інакше просто розкрадуть і ми прийдемо на порожнє місце», – пояснив Анатолій.



Жителі Благодатного також розповіли, що 10 місяців жили без світла. В декого були генератори, які доводилось ховати.

З березня сиділи без світла, тільки ось 13 січня нам включили. 10 місяців не було. Нічого, виживали

«Ми з березня сиділи без світла, тільки ось 13 січня нам включили. 10 місяців не було. Нічого, виживали. Ми, наприклад, проживали користуючись генератором. Ми роки 4 тому купили генератор собі, він у нас стояв без діла. Ну діти привезли нам бензин, бо треба було чимось заправляти. Так ми отак прали, поралися по хазяйству», – каже Людмила.



«Ми ховали його (генератор – ред.). Я або тут, або на воротах сиджу, чоловік корів поїть. Тільки десь побачили, що йдуть (російські військові – ред.), я бігом біжу вимикаю (генератор – ред.). Все чекаємо поки вони пройдуть», – додала вона.

Як тікали окупанти

Жителі Благодатного згадують, що за 10 днів до відступу окупантів почалися інтенсивні обстріли. У селі розповіли, чого боялися в цей період найбільше.



«Ми найбільше боялись недольотів і перельотів, які потрапляли в наші домівки й пошкоджували їх», – сказав співрозмовник Анатолій.

Виїжджали російські військові із села кількома «Камазами», розповідають місцеві.

В центрі нашого села завантажили «Камази». Ось це був перший сигнал, що вони відходять

«Це 10 листопада (2022 року – ред.) було і ввечері тут колони йшли через село, і в центрі нашого села завантажили «Камази». Ось це був перший сигнал, що вони відходять», – згадує чоловік.



Інші селяни кажуть, що частина окупантів відходила пішки з Благодатного.



«Подоїла корів, принесла молоко, чую, щось десь бахнуло, я вискакую, щось там чорне. Думаю може якийсь дім постраждав, може люди, треба чи бігти, чи що. Я тільки калитку відкриваю, а вони (військові РФ – ред.) вже тут ось біжать усі. Чоловік 40 бігло. На другий день, вже ми їх не бачили, навіть пострілів з їхньої сторони не було. Тиша була і з нашої сторони. Напевно в ЗСУ знали, що нікого там вже не було», – розповіла жителька Людмила.

Українські військові зайшли в Благодатне, коли окупантів не було там 2-3 дні, розповіли жителі. Зараз у селі ще багато, що нагадує про російську окупацію – на вулицях зустрічається розтрощена російська воєнна техніка, вулиці засмічені снарядами, розбиті вікна будинків закриті плівкою, або фанерою. Люди намагаються повертатися до мирного життя.