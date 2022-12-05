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Снаряди в будинках. Розбите Благодатне на Херсонщині (фотогалерея)

Селище Благодатне Херсонської області перебувало в окупації від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 11 листопада ЗСУ звільнили населений пункт, майже одночасно із Херсоном. За період окупації воно неодноразово зазнавало обстрілів. Один із жителів Благодатного розповів «Новинам Приазовʼя», що дивом залишився живим після влучання міни в його будинок. Чоловік вчасно вирішив встати з улюбленого дивану та пройти до іншої кімнати. Майже у той момент через вікно залетіла міна, потрапила у пічку, розвалила її та вивалила стіну, поділився своєю історією місцевий житель. Він зазначив, що таких історій в селищі безліч.

Будинок після обстрілу селища російськими військовими, розповідають місцеві жителі&nbsp;
1 Будинок після обстрілу селища російськими військовими, розповідають місцеві жителі 
Один із дворів у Благодатному &ndash; в центрі на паркані напис &laquo;Україна&raquo;
2 Один із дворів у Благодатному – в центрі на паркані напис «Україна»
Будинок після російського обстрілу, розповідають тут. Ракета прилетіла прямо під фундамент, але стіна вистояла
3 Будинок після російського обстрілу, розповідають тут. Ракета прилетіла прямо під фундамент, але стіна вистояла
Напис на воротах російською мовою: &laquo;Здесь живут люди&raquo;. Таким чином жителі показували російським військовим, що будинок не порожній
4 Напис на воротах російською мовою: «Здесь живут люди». Таким чином жителі показували російським військовим, що будинок не порожній
Подвір&#39;я після обстрілу у Благодатному
5 Подвір'я після обстрілу у Благодатному
Чоловік показує будинок після мінного прильоту. Снаряд потрапив у грубу, завдяки чому будівля вистояла
6 Чоловік показує будинок після мінного прильоту. Снаряд потрапив у грубу, завдяки чому будівля вистояла
У момент &laquo;прильоту&raquo; чоловік вирішив вийти в іншу кімнату, це врятувало йому життя. Москва від початку&nbsp;повномасштабного вторгнення&nbsp;заперечує цілеспрямовану&nbsp;атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
7 У момент «прильоту» чоловік вирішив вийти в іншу кімнату, це врятувало йому життя.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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