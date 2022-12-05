Снаряди в будинках. Розбите Благодатне на Херсонщині (фотогалерея)

Селище Благодатне Херсонської області перебувало в окупації від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 11 листопада ЗСУ звільнили населений пункт, майже одночасно із Херсоном. За період окупації воно неодноразово зазнавало обстрілів. Один із жителів Благодатного розповів «Новинам Приазовʼя», що дивом залишився живим після влучання міни в його будинок. Чоловік вчасно вирішив встати з улюбленого дивану та пройти до іншої кімнати. Майже у той момент через вікно залетіла міна, потрапила у пічку, розвалила її та вивалила стіну, поділився своєю історією місцевий житель. Він зазначив, що таких історій в селищі безліч.