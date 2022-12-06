У Каланчаку на Херсонщині суттєво збільшилася кількість російських військових – селищна голова

На території Каланчацької громади, що у Скадовському районі на Херсонщині, кількість російських військових суттєво збільшилася, коли почалася деокупація правобережної частини Херсонської області, повідомила проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» селищна голова Каланчака Світлана Фоміна.

За її словами, також окупанти сюди активно звозять поранених, а своїх загиблих солдатів ховають на місцевому цвинтарі.

«У нашу громаду звозяться поранені російські військові. Вони привезли своїх лікарів, які лікують поранених. Знаю, що на одному з цвинтарів вони (окупанти – ред.) вирили цілу канаву і там хоронять своїх загиблих», – повідомила Фоміна.

За її словами, «люди у громаді дуже налякані», а загалом ситуація в громаді – «напружена».

«Напружена, тому що постійно людей викрадали, перевіряли, робили обшуки по домах. А коли звільнили правобережжя, перед звільненням Херсона, всі російські військові, вони скупчилися саме у нашій громаді. Їх було настільки багато, що вони жили фактично в кожному домі, оселялися в садочках, у школах, будинках культури», – стверджує Фоміна.

З огляду на бойові дії та окупацію міста російськими військами редакція не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.