У Запорізькій області виїзд із окупації через Василівку заблоковано на невідомий термін – мер міста

Найближчим часом російські окупаційні сили не відкриють пункт перетину через Василівку на підконтрольну владі України територію Запорізької області, вважає мер Василівки Сергій Каліман. Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Сьогодні зранку я розмовляв з військовою адміністрацією Василівського району, просувань немає ніяких і говорять, що найближчим часом не буде зроблено відкриття цього проїзду. По-перше, на сьогодні йдуть інтенсивні бойові дії. Зараз збільшилася кількість обстрілів і Василівки, і громади. У них (російських військових – ред.) триває інтенсивне переміщення військ, відповідно, їм не потрібно, щоб люди це бачили», – сказав Каліман.

За його словами, окупанти дозволяють працювати до обіду, а потім жителям наказують сидіти вдома.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Російські сили не пропускають жителів окупованих територій на підконтрольну Україні територію. Пункт пропуску у Василівці Запорізької області закритий уже понад місяць. Поновити пропуск мали 15 січня, але цього так і не сталося.