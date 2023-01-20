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У Запорізькій ОВА повідомили про «рекорд» російських обстрілів за добу

За словами голови ОВА Олександра Старуха, зафіксовано ще 34 руйнування цивільних об’єктів

Російські військові понад 200 разів обстріляли територію Запорізької області за останню добу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Запорізька земля пережила черговий «рекорд» ворожих атак – лише за останню добу 224 обстріли по 21 населеному пункту. Зафіксовано ще 34 руйнування цивільних об’єктів», – написав він у телеграмі.

Запоріжжя й область регулярно зазнають російських обстрілів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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Наслідки влучення російської ракети С-300 по центру Запоріжжя. Серед поранених – діти (фотосвідчення)

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