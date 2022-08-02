З боку Енергодара в евакуаційних колонах стоять понад 2 тисячі авто – голова Василівки

Біля Василівки понад дві тисячі евакуаційних автомобілів стоять у черзі з боку Енергодара Запорізької області, повідомив голова Василівської об'єднаної територіальної громади Сергій Каліман проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я» – дані станом на 1 серпня.



«Зі боку Енергодара десь близько 2,5 тисячі машин стоїть з цього напрямку. З напрямку мелітопольського трошки менше, але скупчення дуже велике. Легкові машини зганяють на заправки, які розташовані перед містом Василівка, а вантажні машини стоять в черзі вздовж дороги. Наприклад, зі сторони Енергодара, це напрямки, які йдуть з Херсона, люди стоять в черзі 5-6 днів», – розповів Каліман.



Він впевнений, що російські окупаційні сили навмисно перешкоджають виїзду місцевих жителів, оскільки «зацікавлені в тому, щоб вони залишалися в окупованому регіоні і відігравали роль «живого щита» у випадку загострення бойових дій».



«Наші війська пішли в наступ у напрямку Херсона, тому дуже великий потік пішов біженців з Херсонської області і вони всі їдуть через наше місто. Російські війська, розуміючи це, не пропускають наших людей в тій кількості. Це робиться навмисно. Люди відіграють певний живий щит для того, щоб наші війська не могли просуватися. Не могли обстрілювати позиції російських військ», – вважає Каліман.

У липні влада закликала жителів окупованих районів Херсонської й Запорізької областей евакуюватися всіма можливими способами.



Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто і більша частина області перебувають під російською окупацією.