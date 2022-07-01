РФ у Чорному морі тримає напоготові 16 крилатих ракет, для південних областей – висока загроза – ОК «Південь»

Російські війська утримують у Чорному морі ракетоносії з можливим залпом 16 крилатих ракет, для південних областей залишається висока загроза ракетних ударів, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь».

«В Чорному морі, як і раніше, чатують в готовності до нанесення ракетних ударів 2 кораблі, споряджені 16 «Калібрами» та один ВДК. Загроза ракетних ударів по південних регіонах зберігається на високому рівні», – йдеться у повідомленні.

Вночі 1 липня російські літаки стратегічної авіації з напрямку Чорного моря завдали ракетного удару по Одещині. В оперативному командуванні «Південь» заявили, що російські літаки стратегічної авіації Ту-22 вдарили з напрямку Чорного моря: трьома ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок і базу відпочинку у Сергіївці.

За словами речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, наразі рятувальники виявили вже 21 загиблого через цей російський ракетний удар.

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За даними Володимира Зеленського, станом на 27 червня Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет.