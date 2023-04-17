Війська РФ обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області: поранена одна людина – ОВА

Російські військові протягом доби обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, постраждав один цивільний житель, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Протягом минулої доби ворог здійснив 56 обстрілів по 16 мирних населених пунктах області: 46 артилерійських ударів, чотири – авіаційні, чотири – із застосуванням БПЛА і дві атаки з РСЗВ. Наразі зафіксовано 52 повідомлення про руйнування об’єктів соціальної інфраструктури, квартир, приватних будинків, автівок та іншого майна. У Преображенці постраждав 61-річний чоловік, якого вже доставлено до лікарні», – написав Малашко у телеграмі вранці 17 квітня.

Напередодні ввечері голова ОВА повідомляв, що 16 квітня російські військові знову обстрілювали територію Запорізької області, зокрема атакували дачні будинки. Жертв внаслідок цього обстрілу не було.

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.