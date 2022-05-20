«Розділило долю Маріуполя». Рубіжне зруйноване вщент, у дворах – могили – Гайдай

Рубіжне на Луганщині зруйновано вщент, місто розділило долю Маріуполя, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, у місті немає вцілілих будівель, багато будинків відновити вже неможливо, у дворах – кладовища.

«До війни тут проживали більше 60 тисяч мешканців, працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві…Розграбовані випалені цегляні коробки – це тепер наше Рубіжне», – написав він у телеграмі.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.

В ООН станом на 18 травня підтвердити загибель 3811 і поранення 4278 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.