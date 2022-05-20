13 загиблих, 60 зруйнованих будинків – Гайдай про наслідки наступу РФ на Луганщині

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що внаслідок наступу російських військ на Лисичанськ і Сєвєродонецьк загинули 13 людей, понад 60 зруйнованих будинків.

«За день в нас 12 загиблих в Сєвєродонецьку, ще один – у Гірській громаді. Руйнуються й вигорають будинки. Подекуди цілими вулицями, як от у Нирковому – п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – в Рубіжному. Неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, де тривають бойові дії», – написав він у телеграмі.

За його словами, попри відступ військ РФ від Сєвєродонецька, жителі міста відчули наслідки наступу – загиблі і поранені люди, зруйновані щонайменше п’ять багатоповерхівок.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 травня повідомив, що російські війська ведуть наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк. Проте їхні штурмові дії в напрямку обласного центру Луганщини успіху не мали, війська РФ зазнали втрат і відступили.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.

В ООН станом на 18 травня підтвердити загибель 3811 і поранення 4278 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.