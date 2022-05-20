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13 загиблих, 60 зруйнованих будинків – Гайдай про наслідки наступу РФ на Луганщині

Попри відступ військ РФ від Сєвєродонецька, жителі міста відчули наслідки наступу. Фото ілюстративне

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що внаслідок наступу російських військ на Лисичанськ і Сєвєродонецьк загинули 13 людей, понад 60 зруйнованих будинків.

«За день в нас 12 загиблих в Сєвєродонецьку, ще один – у Гірській громаді. Руйнуються й вигорають будинки. Подекуди цілими вулицями, як от у Нирковому – п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – в Рубіжному. Неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, де тривають бойові дії», – написав він у телеграмі.

За його словами, попри відступ військ РФ від Сєвєродонецька, жителі міста відчули наслідки наступу – загиблі і поранені люди, зруйновані щонайменше п’ять багатоповерхівок.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 травня повідомив, що російські війська ведуть наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк. Проте їхні штурмові дії в напрямку обласного центру Луганщини успіху не мали, війська РФ зазнали втрат і відступили.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.

В ООН станом на 18 травня підтвердити загибель 3811 і поранення 4278 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

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