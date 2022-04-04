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Представники МКЧХ знову не змогли потрапити до Маріуполя

Прапор Міжнародного комітету Червоного Хреста, ілюстраційне фото

Спроби співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) дістатися до оточеного російськими військами українського міста Маріуполя знову провалилися 4 квітня, повідомляє CNN із посиланням на речника організації.

«Через ситуацію з безпекою наша команда сьогодні не змогла прибути до Маріуполя», – йдеться у повідомленні.

Представники МКЧХ намагаються увійти в місто від пʼятниці, 1 квітня, щоб надати необхідну гуманітарну допомогу та сприяти евакуації мирних жителів, які залишаються в місті, що зазнає постійних російських бомбардувань.

У березні Міжнародний комітет Червоного Хреста опинився в Україні під вогнем критики – після оголошення про намір відкрити офіс у російському Ростові-на-Дону для нібито допомоги жителям сходу України.

«Зазначене не тільки сприятиме легітимізації «гуманітарних коридорів» на території Російської Федерації, а й стане своєрідною підтримкою для примусового викрадення громадян України та вивезення їх на територію держави-агресора», – йшлося у зверненні комітету Верховної Ради з прав людини.

Маріуполь перебуває в оточенні з перших днів російського вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого. Попередні зусилля гуманітарних агенцій із отримання доступу до міста були невдалими. Мер Маріуполя цього тижня заявив, що до 170 тисяч жителів залишаються в пастці – без електроенергії, тепло- та водопостачання, з браком харчів і за постійного ризику бути вбитими під час чергового обстрілу. Багатьох жителів міста поховали просто біля їхніх помешкань чи укриттів, зараз ці дані намагається верифікувати команда ООН із прав людини.

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