Представники МКЧХ знову не змогли потрапити до Маріуполя

Спроби співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) дістатися до оточеного російськими військами українського міста Маріуполя знову провалилися 4 квітня, повідомляє CNN із посиланням на речника організації.

«Через ситуацію з безпекою наша команда сьогодні не змогла прибути до Маріуполя», – йдеться у повідомленні.

Представники МКЧХ намагаються увійти в місто від пʼятниці, 1 квітня, щоб надати необхідну гуманітарну допомогу та сприяти евакуації мирних жителів, які залишаються в місті, що зазнає постійних російських бомбардувань.

У березні Міжнародний комітет Червоного Хреста опинився в Україні під вогнем критики – після оголошення про намір відкрити офіс у російському Ростові-на-Дону для нібито допомоги жителям сходу України.

«Зазначене не тільки сприятиме легітимізації «гуманітарних коридорів» на території Російської Федерації, а й стане своєрідною підтримкою для примусового викрадення громадян України та вивезення їх на територію держави-агресора», – йшлося у зверненні комітету Верховної Ради з прав людини.

Маріуполь перебуває в оточенні з перших днів російського вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого. Попередні зусилля гуманітарних агенцій із отримання доступу до міста були невдалими. Мер Маріуполя цього тижня заявив, що до 170 тисяч жителів залишаються в пастці – без електроенергії, тепло- та водопостачання, з браком харчів і за постійного ризику бути вбитими під час чергового обстрілу. Багатьох жителів міста поховали просто біля їхніх помешкань чи укриттів, зараз ці дані намагається верифікувати команда ООН із прав людини.