Влада показала наслідки російського удару по центру Миколаєва (фото)

Через російський ракетний удар по центру Миколаєва пошкоджені щонайменше вісім багатоповерхівок, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Вибух у центрі міста. Понівечені щонайменше 8 багатоповерхівок. У них вибиті вікна, зруйновані балкони. У двох будинках пошкоджена покрівля. Усі магазини, які були розміщені на перших поверхах у цих будинках, також зазнали руйнувань різного ступеню. Пошкоджене приміщення і міської виставкової зали», – написав він у телеграмі.

Олександр Сєнкевич також опублікував фото пошкоджень.

Як повідомляла раніше обласна військова адміністрація, війська РФ вночі з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» обстріляли Миколаїв, пошкоджені цивільні об'єкти в центрі міста – житлові будинки, магазини та мережі водопроводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Миколаївщина фактично щодня зазнає обстрілів з боку військ РФ. Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.