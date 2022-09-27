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Влада показала наслідки російського удару по центру Миколаєва (фото)

Миколаїв після чергового російського обстрілу, вересень 2022 року

Через російський ракетний удар по центру Миколаєва пошкоджені щонайменше вісім багатоповерхівок, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Вибух у центрі міста. Понівечені щонайменше 8 багатоповерхівок. У них вибиті вікна, зруйновані балкони. У двох будинках пошкоджена покрівля. Усі магазини, які були розміщені на перших поверхах у цих будинках, також зазнали руйнувань різного ступеню. Пошкоджене приміщення і міської виставкової зали», – написав він у телеграмі.

Олександр Сєнкевич також опублікував фото пошкоджень.

Як повідомляла раніше обласна військова адміністрація, війська РФ вночі з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» обстріляли Миколаїв, пошкоджені цивільні об'єкти в центрі міста – житлові будинки, магазини та мережі водопроводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Миколаївщина фактично щодня зазнає обстрілів з боку військ РФ. Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.

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