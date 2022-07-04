«Я й гадки не маю, де він. Чи немає тортур» – пресконференція родичів захисників «Азовсталі»

Попри обмін полоненими, що відбувся 29 червня між Україною та Росією, де і в яких умовах перебувають інші захисники Маріуполя, зокрема командир полку «Азов», невідомо, звісток про це немає, повідомили на брифінгу Асоціації родин захисників «Азовсталі».



«Я не чула голос Дениса (Дениса Прокопенка, командира окремого загону спецпризначення «Азов» НГУ – ред.) вже майже півтора місяці. Я й гадки не маю, де він. Чи про нього турбуються. Чи немає тортур», – розповіла дружина командира полку «Азов» Катерина Прокопенко.



Натомість сестра Сергія Волинського, командира 36-ої окремої бригади морської піхоти, Тетяна Харько заявила, що родичі утримуються від коментарів на питання, чи катували в полоні українських військових, які вже повернулися на підконтрольну Києву територію. Мовляв, вони самі про це розкажуть, коли будуть тут готові.



Також, як заявили в Асоціації родин «Азовсталі», декого з українського гарнізону Маріуполя у полоні передислокували у невідомому напрямку. На них може чекати суд угруповання «ДНР».



«З ворожих джерел відомо, що підрозділ «Ведмеді» перебуває окремо. Подальша доля мого чоловіка й інших бійців мені невідома. Я не знаю, де вони, я не знаю, який у них стан здоров’я. [...] Є інформація, що справа підрозділу «Ведмеді» вже передана до суду так званої «ДНР», і їм буде інкримінована найвища міра покарання – це смертна кара. Світ спостерігає, але бездіє» , – заявила Марина Кравцова, дружина військовослужбовця, командира підрозділу «Ведмеді» полку «Азов» Олександра Кравцова.



Крім того, за її словами, заяви російським ЗМІ українські військові в полоні роблять під тиском. «Вустами наших хлопців говорить ворог», - додала Кравцова.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

Завод «Азовсталь» був останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових. 6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі».

29 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомило про масштабний обмін полоненими: з полону звільнили 144 українських військових, в тому числі 95 захисників «Азовсталі».