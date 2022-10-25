Вибух біля офісного центру Мелітополя. Що відомо?

Ранок 25 жовтня в окупованому Мелітополі розпочався з потужного вибуху. Біля офісного центру на проспекті Богдана Хмельницького, 70 злетів у повітря легковий автомобіль. Будівлю, біля якої пролунав вибух, повʼязують з Євгеном Балицьким – колишнім народним депутатом України, якого окупанти призначили «керувати» окупованою частиною Запорізької області. Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розпитав мелітопольців, що їм відомо про те, що сталося, як на це реагують місцеві та окупаційні сили.



Мер Мелітополя Іван Федоров. Окрім того, що пошкоджений вибухом офісний центр належить Євгену Балицькому, стверджує, що будівлі розміщувалося відділення російської ФСБ.

«Пропагандисти Кремля невдало покурили біля відділення ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького», – написав чиновник у своєму телеграм-каналі.



За словами місцевих жителів, вибух пролунав такої сили, що його було чутно навіть у сусідніх селах. У квартирах будинків, розташованих поруч з офісним центром, вибило скло. Залишки автомобіля розлетілися по подвір'ю.

Містяни обережно діляться інформацією та з міркувань безпеки просять не вказувати їхніх імен та прізвищ.

Вікна у мене на місці тільки тому, що ми їх заклеїли ще на початку війни

«Я живу у центрі міста, це сталось буквально у кілометрі від мого будинку. Вікна у мене на місці тільки тому, що ми їх заклеїли ще на початку війни.

Вибух був дуже потужний, всі злякались. Одразу поїхали «швидкі» та спецслужби», – повідомив «Новинам Приазовʼя» один з місцевих жителів.

Найбільше постраждали нижні поверхи будівлі. Там розташовується офіс «ЗаТВ» – російського пропагандистського медіахолдингу. У приміщеннях вибило шибки, частково зруйновані стіни, пошкоджена техніка та меблі.

Руйнування від вибуху активно транслюють на російських каналах, місцевих та в кримських ЗМІ, наближених до окупаційної влади. ЗОкупанти стверджують, під час вибуху біля будівлі «постраждали 5 осіб: співробітники холдингу та інші мирні жителі». Їхній стан невідомий.



За кілька годин після вибуху до офісного центру прибув сам Балицький, який у супроводі охорони він оглянув місце події.

До 2021 року, окрім офісів, у будівлі знаходилася приватна телерадіокомпанія сімʼї Балицьких, яку згодом закрили, а працівників – звільнили, розповідають мелітопольці.

Після окупації роботу ТРК було відновлено – поруч з офісом знаходиться телевежа, яка ретранслює російські телеканали. У підвальному приміщенні облаштовано студію. Для цього, як зазначають місцеві жителі, пограбовано комунальне майно міської телекомпанії.



Мелітопольці бурхливо обговорюють ранковий вибух. Деякі впевнені, що це робота місцевих партизанів. Втім, містяни, які особисто багато років знають Євгена Балицького, стверджують, що «він сам здатен замовити подібну провокацію».

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Сам Балицький назвав вибух «терактом».

«Наслідки вибуху ми усунемо найближчим часом. Вже проводяться заходи щодо оцінки збитків та швидкого ремонту. Не залишаться без уваги і люди із сусідніх будинків, які зазнали збитків. Їм також буде надано матеріальну допомогу», – сказав він у відеокоментарі, опублікованому в його телеграм-каналі.