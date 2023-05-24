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«Навчальний полігон та склади БК» – в ОК «Південь» розповіли, як армія РФ використовує Джарилгач

19 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з материковою частиною Херсонщини

Керівниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк каже, що російські військові використовують захоплений острів Джарилгач на Херсонщині під навчальний табір для мобілізованих, а також можуть розміщувати там свої склади. Про це вона сказала в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Вони намагаються готувати свіжомобілізованих, тих, хто не має підготовки додаткової і потребує її. Крім того, бачимо і спостерігаємо за інтенсивністю автівок, які туди постачаються. Цілком імовірно, що десь там розосереджуються і склади, типу польових складів боєкомплекту», – сказала вона.

Острів Джарилгач навряд чи є стратегічно важливим обʼєктом для російських військових, найімовірніше, вони поки що почуваються там у безпеці, зазначила спікерка.

«Цілком імовірно, що користуючись тим, що це заповідна зона, вони розраховують, що ми не будемо атакувати унікальний острів і намагаються таким чином для себе використати його як додаткове збереження своїх запасів. Тобто, граючи на гуманності українців, намагаються отак використовувати і природні запаси наші також», – зауважила Гуменюк.

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19 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з материковою частиною Херсонської області біля селища Лазурне.

Вся територія острова та частина прилеглої акваторії входить у національний природний парк «Джарилгацький». Острів Джарилгач на заході продовжується довгою піщаною косою, яку від суходолу відділяє вузька протока. Лазурне розташоване за 2 км від коси.

Херсон і правобережжя Херсонщини українські війська деокупували восени минулого року. Проте частина Херсонщини все ще перебуває під російською окупацією.

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